Українські військові звільнили ще один населений пункт - Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 12 червня. УНН. Українські військові поступово звільняють територію Херсонської області. До переліку повернутих населених пунктів нашої держави додалося Таврійське. Про це у своєму відеозверненні заявив президент України Володимир Зеленський, передає УНН.
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“Українські військові поступово звільняють територію Херсонської області. Сьогодні до переліку повернутих населених пунктів нашої держави додалося Таврійське”, — сказав він.
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Зеленський також додав, що є певні успіхи в Запорізькій області. Тривають запеклі вуличні бої в Сєвєродонецьку.
“Я пишаюсь усіма нашими захисниками, я пишаюсь нашими захисницями, які змогли зупинити просування цих ворожих людей, цих окупантів вже на довгі тижні й тримають нашу оборону потужно”, — наголосив він.
Нагадаємо
У вуличних боях в Сєвєродонецьку наші військові перемагають, але російська артилерія нищить будинок за будинком.