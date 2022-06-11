Украинские военные освободили еще один населенный пункт - Зеленский

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КИЕВ. 12 июня. УНН. Украинские военные постепенно освобождают территорию Херсонской области. К перечню возвращенных населенных пунктов нашего государства прибавилось Таврийское. Об этом в своем видеообращении заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Цитата

“Украинские военные постепенно освобождают территорию Херсонской области. Сегодня к перечню возвращенных населенных пунктов нашего государства добавилось Таврийское”, — сказал он.

Детали

Зеленский также добавил, что есть определенные успехи в Запорожской области. Продолжаются ожесточенные уличные бои в Северодонецке.

“Я горжусь всеми нашими защитниками, я горжусь нашими защитницами, которые смогли остановить продвижение этих вражеских людей, этих оккупантов уже на долгие недели и держат нашу оборону мощно”, — подчеркнул он.

Напомним 

В уличных боях в Северодонецке наши военные побеждают, но русская артиллерия уничтожает дом за домом.

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