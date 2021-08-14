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Українські військові закінчили курси гірської підготовки в Грузії

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 серпня. УНН. У Сачхерському школі гірської підготовки імені полковника Бесика Кутателадзе (регіон Імереті) завершилися літні проміжні і базові курси. Про це повідомляє міністерство оборони Грузії, пише УНН.

Деталі

Літній проміжний курс тривав чотири тижні. У ньому взяли участь 17 грузинських, українських та чеських військовослужбовців. У базовому курсі брали участь 37 курсантів Національної академії оборони Грузії імені Давида Агмашенебелі. Їх підготовка тривала протягом трьох тижнів.

Військові проходили гірничо-технічну підготовку, правила вибору і використання гірничого обладнання, правила безпеки, необхідні при переміщенні по гірській місцевості, а також організацію порятунку і евакуації постраждалих при переміщенні в горах.

Після закінчення курсів на території школи пройшла офіційна церемонія випуску. Командир училища, віце-полковник Івана Цхададзе привітав випускників з успішним завершенням гірського училища. Їм були вручені сертифікати про проходження курсів, а відзначилися - також значки і подарунки.

Нагадаємо

Військові льотчики із США прибули до Вінниці для спільних навчань.

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