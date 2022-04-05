За тиждень українські військові знищили понад 30 повітряних цілей ворога
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. Зенітні ракетні війська за тиждень знищили понад 30 повітряних цілей російських окупантів. Про це повідомляє УНН із посиланням на Командування Повітряних сил ЗСУ.
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"За тиждень зенітні ракетні війська знищили понад 30 повітряних цілей ворога. Українські воїни вправно збивають ворожі літаки, ракети та БПЛА.
Ми будемо нищити орків і все вороже на своєму шляху і могли б це робити значно ефективніше, будь у нас сучасна зброя від партнерів!" — ідеться у повідомленні.
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