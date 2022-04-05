За неделю украинские военные уничтожили более 30 воздушных целей врага
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. Зенитные ракетные войска за неделю уничтожили более 30 воздушных целей российских оккупантов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Командование Воздушных сил ВСУ.
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"За неделю зенитные ракетные войска уничтожили более 30 воздушных целей противника. Украинские воины ловко сбивают вражеские самолеты, ракеты и БПЛА.
Мы будем уничтожать орков и все враждебное на своем пути и могли бы это делать гораздо эффективнее, будь у нас современное оружие от партнеров!" - говорится в сообщении.
Напомним
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