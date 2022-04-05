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За неделю украинские военные уничтожили более 30 воздушных целей врага

Киев • УНН

 • 114146 просмотра

КИЕВ. 5 апреля. УНН. Зенитные ракетные войска за неделю уничтожили более 30 воздушных целей российских оккупантов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Командование Воздушных сил ВСУ.

За неделю украинские военные уничтожили более 30 воздушных целей врага

Цитата

"За неделю зенитные ракетные войска уничтожили более 30 воздушных целей противника. Украинские воины ловко сбивают вражеские самолеты, ракеты и БПЛА.

Мы будем уничтожать орков и все враждебное на своем пути и могли бы это делать гораздо эффективнее, будь у нас современное оружие от партнеров!" - говорится в сообщении.

Напомним

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