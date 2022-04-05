Українські військові вийшли на державний кордон у Чернігівській області – ОК "Північ"

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"Підрозділи ДПС ОУВ Сіверськ вийшли на державний кордон України у Чернігівський області та забезпечують охорону державного кордону Дніпровське, Гірськ, Неданчичи", — ідеться у повідомленні.

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ДСНС опублікувала фото наслідків перебування рашистів у Чернігівській області. Після себе вони залишили купу снарядів та мертвих тварин.