Українські військові вийшли на державний кордон у Чернігівській області – ОК "Північ"
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. Українські військові вийшли на державний кордон України у Чернігівській області та забезпечують його охорону. Про це повідомляє УНН із посиланням на оперативне командування "Північ".
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"Підрозділи ДПС ОУВ Сіверськ вийшли на державний кордон України у Чернігівський області та забезпечують охорону державного кордону Дніпровське, Гірськ, Неданчичи", — ідеться у повідомленні.
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