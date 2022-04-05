Украинские военные вышли на государственную границу в Черниговской области – ОК "Север"

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"Подразделения ДПС ОУВ Северск вышли на государственную границу Украины в Черниговской области и обеспечивают охрану государственной границы Днепровское, Горск, Неданчичи", — говорится в сообщении.

Напомним

ГСЧС опубликовала фото последствий пребывания рашистів в Черниговской области. После себя они оставили кучу снарядов и мертвых животных.