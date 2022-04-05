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Купа снарядів та мертві тварини: що залишили рашисти на Чернігівщині

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 квітня. УНН. Після рашистів на Чернігівщині залишилися мертві тварини та снаряди у кожному закутку. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ДСНС.

Купа снарядів та мертві тварини: що залишили рашисти на Чернігівщині

Цитата

"Чернігівщина, нещасна наша земля... Снаряди у кожному погребі, у кожному закутку... Бідні демілітаризовані домашні собаки та корови, які нікому не загрожували.

На відміну від нас, людей, тварини не відчувають ненависті до цих істот, що прийшли на нашу Україну лише з однією метою... І навіть вони, ці корівки та собачки, були знищені.

Оце уся армія росії - вбиває жінок, дітей, тварин. Цинічно і підло б'є у спину, а потім тікає з награбованим, залишаючи гнити навіть своїх убитих соотєчествєнніков", — написали в ДСНС.

Нагадаємо

4 квітня голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус повідомив, що військові Збройних сил найближчим часом відновлять всю лінію державного кордону України.

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