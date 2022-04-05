Куча снарядов и мертвые животные: что оставили рашисты в Черниговской области

Цитата

"Черниговщина, несчастная наша земля... Снаряды в каждом погребе, в каждом закутке... Бедные демилитаризованные домашние собаки и коровы, которые никому не угрожали.

В отличие от нас, людей, животные не испытывают ненависти к этим существам, пришедшим на нашу Украину лишь с одной целью... И даже они, эти коровки и собачки, были уничтожены.

Вот вся армия россии - убивает женщин, детей, животных. Цинично и подло бьет в спину, а потом убегает с награбленным, оставляя гнить даже своих убитых соотечественников", — написали в ГСЧС.

Напомним

4 апреля председатель Черниговской ОВА Вячеслав Чаус сообщил, что военные Вооруженных сил в ближайшее время восстановят всю линию государственной границы Украины.