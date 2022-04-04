Україна відновлює контроль над лінією державного кордону – Чернігівська ОВА

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“Сьогодні Секретар РНБО Олексій Данілов та Голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко зустрілись з бійцями Чернігівського прикордонного загону. Дякую за підтримку та допомогу! Прикордонники перші зустріли ворога, і продовжують захищати нашу Чернігівщину. Впевнений, найближчим часом ми відновимо всю лінію державного кордону України”, - написав Чаус.

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Зі слів голови ДПСУ, він разом з секретерем РНБО та Головою ВЦА підняли синьо-жовтий стяг над управлінням прикордонного загону.

“Ворожі обстріли серйозно пошкодили його інфраструктуру. Але це ніщо перед нашим прагненням Свободи та Миру. Ми все відновимо, як і відновимо разом з Воїнами складових Сил оборони країни контроль над ділянками державного кордону”, - зазначив Дейнеко.

Він додав, що прапори також вже замайоріли в прикордонних підрозділах "Дніпровське", з якого почалося вторгнення на Чернігівщині, "Добрянка" та "Грем'яч".