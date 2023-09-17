Українські військові просуваються на 200-300 метрів щодня - адмірал НАТО
Київ • УНН
КИЇВ. 17 вересня. УНН. У НАТО заявили, що українські військові під час контрнаступу відтісняють російські війська на 200-300 метрів щодня. Про це заявив глава Військового комітету Альянсу Роб Бауер, додавши, що Сили оборони не просуваються швидше через велику кількість російських мін, передає УНН з посиланням на DW.
Бауер зазначив, що війська України просуваються на 200-300 метрів щодня.
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"Українці платять за це високу ціну - багато загиблих і поранених", - заявив у Бауер на щорічній конференції Військового комітету Альянсу в Осло.
Причиною того, що наступ не просувається швидше, є, за його словами, величезна кількість російських мін.
"Там є кілометрові поля з п'ятьма-шістьма вибуховими пристроями на квадратний метр", - пояснив адмірал.
Доповнення
Президент України Володимир Зеленський, відповідаючи на критику стосовно повільного контрнаступу заявляв, що контрнаступ українських військ триває, але його темпи залежать від багатьох факторів, у тому числі від мінування росіянами великих територій та постачання зброї Україні, яка досі ще в дорозі.
Генерал-майор, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявляв, що український контрнаступ продовжуватиметься й під час погіршення погодних умов осінню, попри те, що воювати стане важче.