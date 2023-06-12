Українські військові просунулися від 250 до 700 метрів на Бахмутському напрямку - Міноборони
Київ • УНН
КИЇВ. 12 червня. УНН. Воїни ЗСУ просунулися від 250 до 700 метрів на Бахмутському напрямку, передає УНН із посиланням на повідомлення Міноборони, передає УНН.
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"Українські військові звільнили черговий населений пункт - Сторожеве. Воїни ЗСУ просунулися від 250 до 700 метрів на Бахмутському напрямку", - йдеться у повідомленні Міноборони.
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Як повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, Уукраїнські військові звільнили ще один населений пункт – Сторожове на Донеччині.
11 червня стало відомо про звільнення двох населених пунктів в Донецькій області – Благодатне та Макарівка.