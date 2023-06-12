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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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Украинские военные продвинулись от 250 до 700 метров на Бахмутском направлении - Минобороны

Киев • УНН

 • 855700 просмотра

КИЕВ. 12 июня. УНН. Воины ВСУ продвинулись от 250 до 700 метров на Бахмутском направлении, передает УНН со ссылкой на сообщение Минобороны, передает УНН.

Украинские военные продвинулись от 250 до 700 метров на Бахмутском направлении - Минобороны

Цитата

"Украинские военные освободили очередной населенный пункт - Сторожевое. Воины ВСУ продвинулись от 250 до 700 метров на Бахмутском направлении", - говорится в сообщении Минобороны.

Ранее

Как сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр, украинские военные освободили еще один населенный пункт – Сторожевое в Донецкой области. 

11 июня стало известно об освобождении двух населенных пунктов в Донецкой области – Благодатное и Макаровка.

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