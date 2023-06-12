Украинские военные продвинулись от 250 до 700 метров на Бахмутском направлении - Минобороны
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июня. УНН. Воины ВСУ продвинулись от 250 до 700 метров на Бахмутском направлении, передает УНН со ссылкой на сообщение Минобороны, передает УНН.
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"Украинские военные освободили очередной населенный пункт - Сторожевое. Воины ВСУ продвинулись от 250 до 700 метров на Бахмутском направлении", - говорится в сообщении Минобороны.
Ранее
Как сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр, украинские военные освободили еще один населенный пункт – Сторожевое в Донецкой области.
11 июня стало известно об освобождении двух населенных пунктов в Донецкой области – Благодатное и Макаровка.