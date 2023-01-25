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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ
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Українські військові після важких боїв відійшли від Соледара - Череватий

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 січня. УНН. Після місяців важких боїв за Соледар українські військові відійшли від населеного пункту, при цьому не давши ворогу прорвати оборону та вийти на оперативний простір. Інформацію журналісту УНН підтвердив речник Східного угруповання військ ЗСУ полковник Сергій Череватий.

Українські військові після важких боїв відійшли від Соледара - Череватий

Цитата

“Після важких боїв для збереження життя особового складу сили оборони відійшли від Соледара та закріпилися на рубежах оборони. При цьому, наші військові максимально виснажили ворога і нанесли величезні втрати у живій силі та техніці, і також не дали ворогу досягнути головної мети – системно прорвати нашу оборону, вийти в тили і на оперативний простір, щоб далі окупувати український Донбас”, – заявив речник Східного угруповання військ.

Доповнення

Район Соледар Донецької області - одна з найгарячіших точок лінії фронту.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що російські окупаційні війська безуспішно намагалися прорвати оборону українських захисників та захопити Соледар. Підступи до міста фактично всіяні трупами російських військових.

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