Украинские военные после тяжелых боев отошли от Соледара - Череватый

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“После тяжелых боев для сохранения жизни личного состава силы обороны отошли от Соледара и закрепились на рубежах обороны. При этом, наши военные максимально истощили врага и нанесли огромные потери в живой силе и технике, и также не дали врагу достичь главной цели – системно прорвать нашу оборону, выйти в тылы и на оперативное пространство, чтобы дальше оккупировать украинский Донбасс”, – заявил спикер Восточной группировки войск.

Дополнение

Район Соледара Донецкой области - одна из самых горячих точек линии фронта.

Заместитель министра обороны Анна Маляр заявляла ранее, что российские оккупационные войска безуспешно пытались прорвать оборону украинских защитников и захватить Соледар. Подступы к городу фактически усеяны трупами российских военных.