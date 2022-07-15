Українські військові на Миколаївщині збили російський "Орлан"

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Як зазначається, ворожий безпілотник здійснював повітряну розвідку об’єктів, по яким рашисти здійснили обстріл з реактивних систем залпового вогню.

"Не нехтуйте сигналами повітряних тривог, не наражайте себе на небезпеку, дотримуйтесь правил та обмежень, що встановлені заради збереження вашого життя" – наголосили у командуванні.

Нагадаємо

Штурмовики 80 бригади, організувавши чітку тактичну взаємодію з іншими підрозділами ЗСУ та НГУ спільними зусиллями знищили за день танкову роту російських окупантів.