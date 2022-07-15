Українські військові на Миколаївщині збили російський "Орлан"
Київ • УНН
КИЇВ. 15 липня. УНН. Воїни зенітного ракетного підрозділу повітряного командування "Південь" сьогодні, 15 липня, близько 11.00 збили на Миколаївщині ворожий безпілотний літальний апарат "Орлан-10". Про це повідомляє УНН з посиланням на командування Повітряних сил ЗСУ.
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Як зазначається, ворожий безпілотник здійснював повітряну розвідку об’єктів, по яким рашисти здійснили обстріл з реактивних систем залпового вогню.
"Не нехтуйте сигналами повітряних тривог, не наражайте себе на небезпеку, дотримуйтесь правил та обмежень, що встановлені заради збереження вашого життя" – наголосили у командуванні.
Нагадаємо
Штурмовики 80 бригади, організувавши чітку тактичну взаємодію з іншими підрозділами ЗСУ та НГУ спільними зусиллями знищили за день танкову роту російських окупантів.