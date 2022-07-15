Украинские военные в Николаевской области сбили российский "Орлан"
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июля. УНН. Воины зенитного ракетного подразделения воздушного командования "Юг" сегодня, 15 июля, около 11.00 сбили в Николаевской области вражеский беспилотный летательный аппарат "Орлан-10". Об этом сообщает УНН со ссылкой на командование Воздушных сил ВСУ.
Детали
Как отмечается, вражеский беспилотник осуществлял воздушную разведку объектов, по которым рашисты осуществили обстрел из реактивных систем залпового огня.
"Не пренебрегайте сигналами воздушных тревог, не подвергайте себя опасности, соблюдайте правила и ограничения, установленные ради сохранения вашей жизни" – подчеркнули в командовании.
Напомним
Штурмовики 80 бригады, организовав четкое тактическое взаимодействие с другими подразделениями ВСУ и НГУ совместными усилиями уничтожили за день танковую роту российских оккупантов.