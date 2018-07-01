Українські туристи "застрягли" в аеропорту "Київ": стала відома причина

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КИЇВ. 1 липня. УНН. Керівництво авіакомпанії Bravo Airways заявило, що причиною збою у відправці рейсів в Шарм-ель-Шейх з аеропорту "Київ" стала заборгованість одного з туроператорів за вже здійснені польоти. Про це йдеться в повідомленні в офіційному Facebook компанії, передає УНН.

"Через несплати наших рейсів туроператором Oasis змістився весь графік польотів. Зараз всі наші сили кинуті на врегулювання розкладу. Приносимо свої вибачення, спасибі за розуміння", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНН, через затримки рейсів однієї з авіакомпаній в грузинському місті Батумі, група українських туристів не може повернутися додому.

Нагадаємо, в понеділок, 2 липня, туристична компанія поверне з Тунісу в Україну всіх туристів, які там вимушено перебувають уже кілька днів.

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