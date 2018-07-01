Українські туристи "застрягли" в аеропорту "Київ": стала відома причина

"Через несплати наших рейсів туроператором Oasis змістився весь графік польотів. Зараз всі наші сили кинуті на врегулювання розкладу. Приносимо свої вибачення, спасибі за розуміння", - йдеться в повідомленні.





Як повідомляв УНН, через затримки рейсів однієї з авіакомпаній в грузинському місті Батумі, група українських туристів не може повернутися додому.



Нагадаємо, в понеділок, 2 липня, туристична компанія поверне з Тунісу в Україну всіх туристів, які там вимушено перебувають уже кілька днів.