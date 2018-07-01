Украинские туристы "застряли" в аэропорту "Киев": стала известна причина

"Из-за неоплаты наших рейсов туроператором Oasis сместился весь график полетов. Сейчас все наши силы брошены на урегулирование расписания. Приносим свои извинения, спасибо за понимание", - говорится в сообщении.





Как сообщал УНН, из-за задержки рейсов одной из авиакомпаний в грузинском городе Батуми, группа украинских туристов не может вернуться домой.



Напомним, в понедельник, 2 июля, туристическая компания вернет из Туниса в Украину всех туристов, которые там вынужденно находятся уже несколько дней.