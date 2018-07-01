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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

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10 марта, 00:20 • 82245 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 104592 просмотра

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 119990 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 139651 просмотра

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Украинские туристы "застряли" в аэропорту "Киев": стала известна причина

Украинские туристы "застряли" в аэропорту "Киев": стала известна причина

Киев  •  УНН

 • 12083 просмотра

КИЕВ. 1 июля. УНН. Руководство авиакомпании Bravo Airways заявило, что причиной сбоя в отправке рейсов в Шарм-эль-Шейх из аэропорта "Киев" послужила задолженность одного из туроператоров за уже совершенные полеты. Об этом идет речь в сообщении в официальном Facebook компании, передает УНН.

"Из-за неоплаты наших рейсов туроператором Oasis сместился весь график полетов. Сейчас все наши силы брошены на урегулирование расписания. Приносим свои извинения, спасибо за понимание", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, из-за задержки рейсов одной из авиакомпаний в грузинском городе Батуми, группа украинских туристов не может вернуться домой.

Напомним, в понедельник, 2 июля, туристическая компания вернет из Туниса в Украину всех туристов, которые там вынужденно находятся уже несколько дней.

Украинские Национальные Новости

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