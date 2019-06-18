Українські тенісистки проведуть очну гру в фіналі кваліфікації турніру ITF
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. Українські тенісистки Катаріна Завацька і Марта Костюк вийшли у фінал кваліфікації великого турніру ITF з призовим фондом 100 тис. дол. – "Ilkley Trophy", в Ілклі (Великобританія), передає УНН.
На старті кваліфікації Завацька (10 сіяна) розгромила володарку "wild card" британську тенісистку Амелію Раєцьку – 6:1, 6:0.
16-річній киянці Марті Костюк (4) довелося потрудитися, щоб обіграти Кайлу МакФі з Австралії – 3:6, 7:5, 10:6.
Додамо також, у матчі за путівку в основну сітку змагань Завацька і Костюк зіграють між собою.