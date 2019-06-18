Украинские теннисистки проведут очную игру в финале квалификации турнира ITF

На старте квалификации Завацкая (10 сеяная) разгромила обладательницу "wild card" британскую теннисистку Амелию Раецкая - 6:1, 6:0.

16-летней киевлянке Марте Костюк (4) пришлось потрудиться, чтобы обыграть Кайлу МакФи из Австралии - 3:6, 7:5, 10:6.

Добавим также, в матче за путевку в основную сетку соревнований Завацкая и Костюк сыграют между собой.