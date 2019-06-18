Украинские теннисистки проведут очную игру в финале квалификации турнира ITF
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июня. УНН. Украинские теннисистки Катарина Завацкая и Марта Костюк вышли в финал квалификации крупного турнира ITF с призовым фондом 100 тыс. долл. - "Ilkley Trophy", в Илкли (Великобритания), передает УНН.
На старте квалификации Завацкая (10 сеяная) разгромила обладательницу "wild card" британскую теннисистку Амелию Раецкая - 6:1, 6:0.
16-летней киевлянке Марте Костюк (4) пришлось потрудиться, чтобы обыграть Кайлу МакФи из Австралии - 3:6, 7:5, 10:6.
Добавим также, в матче за путевку в основную сетку соревнований Завацкая и Костюк сыграют между собой.