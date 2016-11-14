Українські шахісти тріумфували на Кубку європейських клубів
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. У Нові-Саді (Сербія) закінчився відкритий шаховий чоловічий та жіночий Кубки європейських клубів, повідомляє УНН з посиланням на ФШУ.
Володарем Кубка європейських клубів у чоловічий секції стала команда “Алкалоід” (Македонія), у складі якої грали українські гросмейстери Павло Ельянов та Юрій Криворучко. У жінок перемогу святкувала команда “Монте-Карло”, за яку виступали Анна та Марія Музичук. Ще одна українська шахістка Анна Ушеніна, яка очолювала команду “Югра”, стала у складі цього колективу бронзовою призеркою.
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Варто відзначити, що й індивідуальні досягнення українських шахістів. Так, Василь Іванчук став кращим на 1 дошці (5,5 очок), на 5 дошці Антон Коробов та Олександр Моісеєнко поділили 1-2 місця за відсотком набраних очок (83,3 відсотки, 5 очок), Михайло Бродський з 6 очками став кращим на 6 дошці. Серед жінок найбільшу кількість очок (6,5 з 7) здобула Марія Музичук, яка до того ж показала абсолютно кращий результат на 3 дошці.