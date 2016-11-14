Украинские шахматисты торжествовали на Кубке европейских клубов

Обладателем Кубка европейских клубов в мужской секции стала команда "Алкалоида" (Македония), в составе которой играли украинские гроссмейстеры Павел Эльянов и Юрий Криворучко. У женщин победу праздновала команда "Монте-Карло", за которую выступали Анна и Мария Музычук. Еще одна украинская шахматистка Анна Ушенина, которая возглавляла команду "Югра", стала в составе этого коллектива бронзовым призером.

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Стоит отметить, что и индивидуальные достижения украинских шахматистов. Так, Василий Иванчук стал лучшим на 1 доске (5,5 очков), на 5 доске Антон Коробов и Александр Моисеенко поделили 1-2 места по проценту набранных очков (83,3 процента, 5 очков), Михаил Бродский с 6 очками стал лучшим на 6 доске. Среди женщин наибольшее количество очков (6,5 из 7) получила Мария Музычук, которая к тому же показала абсолютно лучший результат на 3 доске.