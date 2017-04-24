Українські правоохоронці мають відреагувати на звернення Асоціації платників податків ЄС щодо діяльності П.Овчаренка - експерт
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Правоохоронні органи України мають відреагувати на звернення Асоціації платників податків ЄС щодо глави “Укртатнафти” Павла Овчаренка, зокрема, з приводу його бізнесової діяльності та ймовірного ухиляння від сплати податків. Таку думку у коментарі УНН висловив експерт Леонід Косянчук.
Напередодні Асоціація платників податків Європи опублікувала звернення до правоохоронних органів, зокрема, Францію та Естонію, в якому попереджає про можливе шахрайство з боку П.Овчаренка.
“Україна безперечно має відреагувати (на звернення Асоціації платників податків Європи — ред.). І чому досі не відреагували належним чином (на діяльність П.Овчаренка — ред.) це питання до А.Авакова”, — сказав Л.Косянчук.
Окрім того, він зауважив, що українські правоохоронці вже давно мали б розібратися із діяльністю групи “Приват”.
Нагадаємо, підозри Асоціації платників податків ЄС щодо несплати податків П.Овчаренком у Європі ґрунтуються на аудиторському звіті щодо діяльності його естонської компанії A-Grain Eesti OU. Так, за твердженням європейців, “більше 96% прибутку від діяльності естонської компанії Овчаренка A-Grain Eesti OU осідає на Панамських рахунках”.
Також нагадаємо, що в Україні П.Овчаренко оголошений у розшук за поданням Служби безпеки.
Він також підозрюється у шахрайстві по відношенню до активів агрохолдингу “Агрейн” органами прокуратури.