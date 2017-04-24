Украинские правоохранители должны отреагировать на обращение Ассоциации налогоплательщиков ЕС о деятельности П.Овчаренко - эксперт
Киев • УНН
КИЕВ. 24 апреля. УНН. Правоохранительные органы Украины должны отреагировать на обращение Ассоциации налогоплательщиков ЕС в отношении главы "Укртатнафты" Павла Овчаренко, в частности, по поводу его бизнес-деятельности и возможного уклонения от уплаты налогов. Такое мнение в комментарии УНН высказал эксперт Леонид Косянчук.
Накануне Ассоциация налогоплательщиков Европы опубликовала обращение в правоохранительные органы, в частности, Франции и Эстонии, в котором предупреждает о возможном мошенничестве со стороны П.Овчаренко.
"Украина безусловно должна отреагировать (на обращение Ассоциации налогоплательщиков Европы - ред.). И почему до сих пор не отреагировали должным образом (на деятельность П.Овчаренко - ред.) этот вопрос в Авакову", - сказал Л.Косянчук.
Кроме того, он отметил, что украинские правоохранители уже давно должны разобраться с деятельностью группы "Приват".
Напомним, подозрения Ассоциации налогоплательщиков ЕС по неуплате налогов П.Овчаренко в Европе основываются на аудиторском отчете о деятельности его эстонской компании A-Grain Eesti OU. Так, по утверждению европейцев, "более 96% прибыли от деятельности эстонской компании Овчаренко A-Grain Eesti OU оседает на Панамских счетах".
Также напомним, что в Украине П.Овчаренко объявлен в розыск по представлению Службы безопасности.
Он также подозревается в мошенничестве по отношению к активам агрохолдинга "Агрейн" органами прокуратуры.