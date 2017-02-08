Українські політики прокоментували смерть бойовика "Гіві"
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. Українські політики на своїх сторінках у Facebook прокоментували смерть командира батальйону “Сомалі” Михайла Толстих, відомого як “Гіві”, передає УНН.
Так, на своїй сторінці перший заступник Голови Верховної Ради України Ірина Геращенко назвала смерть бойовика “зачисткою свідків”.
“Зачищають свідків і подільників”. — написала вона.
Народний депутат України Володимир Ар’єв так прокоментував смерть бойовика:
“Соціальні ліфти ОРДЛО мають лише одну зупинку. Кінцеву”
Крім цього, на смерть “Гіві” відреагували народні депутати Семен Семенченко та Борислав Береза.
С.Семенченко на своїй сторінці написав, що смерть “Гіві” це “і добре і погано”.
У той час, як Б.Береза назвав “зачистку” челенджем, та припустив, що наступними під неї можуть потрапити самі ватажки І.Плотницький та О.Захарченко.