Украинские политики прокомментировали смерть боевика "Гиви"
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. Украинские политики на своих страницах в Facebook прокомментировали смерть командира батальона "Сомали" Михаила Толстых, известного как "Гиви", передает УНН.
Так, на своей странице первый заместитель главы Верховной Рады Украины Ирина Геращенко назвала смерть боевика "зачисткой свидетелей".
"Зачищают свидетелей и подельников", - написала она.
Народный депутат Украины Владимир Арьев прокомментировал смерть боевика:
"Социальные лифты ОРДЛО имеют только одну остановку. Конечную".
Кроме этого, на смерть "Гиви" отреагировали народные депутаты Семен Семенченко и Борислав Береза.
С.Семенченко на своей странице написал, что смерть "Гиви" это "и хорошо, и плохо".
В то время, как Б.Береза назвал "зачистку" челленджем, и предположил, что следующими под нее могут попасть сами главари И.Плотницкий и А.Захарченко.