Українські паралімпійці з 20 медалями виграли командний залік Кубку світу зі стрільби
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. Українські паралімпійці з 20 високими нагородами стали першими на щорічному Кубкові світу (Гран-прі) Міжнародного паралімпійського комітету з кульової стрільби, що пройшов у місті Щецин (Польща), інформує УНН з посиланням на НКСІУ.
Національна паралімпійська збірна команда у складі 12 спортсменів, виборовши 10 "золотих", 7 "срібних" та 3 бронзових медалі та посівши перше загальнокомандне місце, вкотре підтвердила реноме лідера паралімпійської кульової стрільби. Друга сходинка у національної команди Польщі – 3 "золота", 3 "срібла" і аналогічна кількість бронзових медалей. На третьому щаблі Узбекистан (1, 1, 0).
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Більша частина українських паралімпійців завершила кубок світу мультимедалістами, причому, 4-ро з них - з двома золотими нагородами (Стоєв Юрій, Дорошенко Андрій, Щетнік Ірина, Ковальчук Василь).
Зазначимо, що змагання зібрали близько 100 спортсменів з 23 країн світу.
Додамо також, Кубок став прикінцевим етапом, під час якого спортсмени мали змогу виконати мінімальні кваліфікаційні стандарти (МКС) для можливості участі у чемпіонаті світу 2018 року, який проходитиме в травні цього року в місті Чеонгджу (Південна Корея).