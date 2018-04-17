Украинские паралимпийцы с 20 медалями выиграли командный зачет Кубка мира по стрельбе

Национальная паралимпийская сборная команда в составе 12 спортсменов, завоевав 10 "золотых", 7 "серебряных" и 3 бронзовых медали и заняв первое общекомандное место, еще раз подтвердила реноме лидера паралимпийской пулевой стрельбы. Вторая ступень у национальной команды Польши - 3 "золота", 3 "серебра" и аналогичное количество бронзовых медалей. На третьей ступени Узбекистан (1, 1, 0).

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Большая часть украинских паралимпийцев завершила кубок мира мультимедалистами, причем, 4-ро из них - с двумя золотыми наградами (Стоев Юрий, Дорошенко Андрей, Щетник Ирина, Ковальчук Василий).

Отметим, что соревнования собрали около 100 спортсменов из 23 стран мира.

Добавим также, Кубок стал заключительным этапом, во время которого спортсмены имели возможность выполнить минимальные квалификационные стандарты (МКС) для возможности участия в чемпионате мира 2018 года, который пройдет в мае этого года в городе Чеонгджу (Южная Корея).