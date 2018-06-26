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Українські паралімпійці тріумфували на турнірі в Австрії

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КИЇВ. 26 червня. УНН. Національна паралімпійська збірна команда з футболу серед спортсменів з наслідками дитячого церебрального паралічу стала першою на міжнародному турнірі з паралімпійського футболу, що проходив в австрійському місті Лафамюнд. Про це інформує Національний комітет спорту інвалідів України, передає УНН.

У цьому турнірі, окрім України, взяли участь команди Італії, Німеччини, Ірландії та Австрії.

Варто зазначити, що тепер українська команда виступить на чемпіонаті Європи, який пройде з 22 липня по 6 серпня 2018 року в Нідерландах.

Як повідомляв УНН, парафутболісти України з порушенням слуху також виграли міжнародні змагання.

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