Українські паралімпійці тріумфували на турнірі в Австрії
Київ • УНН
КИЇВ. 26 червня. УНН. Національна паралімпійська збірна команда з футболу серед спортсменів з наслідками дитячого церебрального паралічу стала першою на міжнародному турнірі з паралімпійського футболу, що проходив в австрійському місті Лафамюнд. Про це інформує Національний комітет спорту інвалідів України, передає УНН.
У цьому турнірі, окрім України, взяли участь команди Італії, Німеччини, Ірландії та Австрії.
Варто зазначити, що тепер українська команда виступить на чемпіонаті Європи, який пройде з 22 липня по 6 серпня 2018 року в Нідерландах.
Як повідомляв УНН, парафутболісти України з порушенням слуху також виграли міжнародні змагання.