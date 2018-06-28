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Українські паралімпійці стали першими на етапі Кубку світу з академічного веслування

Київ • УНН

 • 11364 перегляди

КИЇВ. 28 червня. УНН. Національна паралімпійська збірна команда з академічного веслування успішно виступила на черговому Кубкові світу, що з пройшов у місті Лінц (Австрія). Про це інформує НКСІУ, передає УНН.

Українцям з 2 “золотими” та 1 срібною нагородами вдалось обігнати 13 країн-учасниць та вибороти перше місце у неофіційному загальнокомандному заліку.

Роман Полянський, чемпіон Ріо-2016, домінував на дистанції та заслужено здобув “золото” Кубку світу, не залишивши шансів своєму супернику з Росії. Анна Шеремет також потужно пройшла дистанцію та посіла друге місце.

Двійка парна у складі Світлани Богуславської та Ярослава Коюди посіла четверте місце, а четвірка з рульовим в оновленому складі показали кращий час з двох заявлених човнів. Наші спортсмени перемогли досвідчених італійців.

Варто відзначити, що другий Кубок світу з академічного веслування зібрав близько 50 веслувальників з 14 країн світу. Цей кубок дозволив екіпажам випробувати свої сили перед майбутнім чемпіонатом світу 2018 року, який пройде у місті Пловдів з 5 по 17 вересня.

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