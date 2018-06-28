Украинские паралимпийцы стали первыми на этапе Кубка мира по академической гребле

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
06:48 • 32157 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 82092 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 104565 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 119962 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 139634 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 144774 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 183282 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 157017 просмотра

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 143099 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
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Украинские паралимпийцы стали первыми на этапе Кубка мира по академической гребле

Украинские паралимпийцы стали первыми на этапе Кубка мира по академической гребле

Киев  •  УНН

 • 11364 просмотра

КИЕВ. 28 июня. УНН. Национальная паралимпийская сборная команда по академической гребле успешно выступила на очередном Кубке мира, с прошел в городе Линц (Австрия). Об этом информирует НКСИУ, передает УНН.

Украинская с 2 “золотыми” и 1 серебряной наградами удалось обогнать 13 стран-участниц и завоевать первое место в неофициальном общекомандном зачете.

Полански, чемпион Рио-2016 доминировал на дистанции и заслуженно получил “золото” Кубка мира, не оставив шансов своему сопернику из России. Анна Шеремет также мощно прошла дистанцию ​​и заняла второе место.

Двойка парная в составе Светланы Богуславской и Ярослава Коюда заняла четвертое место, а четверка с рулевым в обновленном составе показали лучшее время из двух заявленных лодок. Наши спортсмены победили опытных итальянцев.

Стоит отметить, что второй Кубок мира по академической гребле собрал около 50 гребцов из 14 стран мира. Этот кубок позволил экипажам испытать свои силы перед предстоящим чемпионатом мира 2018 года, который пройдет в городе Пловдив с 5 по 17 сентября.

Украинские Национальные Новости

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