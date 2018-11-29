Українські моряки, яких полонила РФ: імена та обличчя

За інформацією з відкритих джерел та ЗМІ нам вдалось дізнатись, що на борту катерів та буксиру перебували:

Роман Мокряк, лейтенант, командир МБАК “Бердянськ”, 1986 року народження. Кіровоградська обл.

Юрий Без’язичний, старший матрос МБАК “Бердянськ” , 1990 року народження. Одеська обл.

Андрій Артеменко, старший матрос МБАК “Бердянськ”, 1994 року народження. Один з поранених моряків. Кіровоградська обл.

Андрій Ейдер, матрос МБАК “Бердянськ”, 1999 року народження. Наймолодший член екіпажу, один з поранених моряків, переніс операцію. У полон потрапив після 3 місяців служби. Одеса.

Богдан Головаш, старший матрос МБАК “Бердянськ”, 1996 року народження. Також був поранений під час інциденту. Полтавська обл.

Денис Гриценко, капітан 2-го рангу МБАК “Бердянськ”, 1984 року народження. Миколаїв.

Андрій Драч, старший лейтенант, оперуповноважений 7-го управління Головного управління військової контррозвідки СБУ. Перебував на МБАК “Нікополь” під час інциденту.

Богдан Небелиця, старший лейтенант, командир МБАК “Нікополь”, 1994 року народження. Сумська обл.

В'ячеслав Зінченко, старший матрос МБАК “Нікополь”, 1998 року народження. Кишенів.

Сергій Цибзов, матрос МБАК “Нікополь”, 1997 року народження. Хмельницька обл.

Сергій Попов, капітан-лейтенант МБАК “Нікополь”, 1991 року народження. Донецька обл.

Владислав Костишин, старшина, МБАК “Нікополь”, 1994 року народження. Черкаська обл.

Андрій Оприско, старший матрос, МБАК “Нікополь”, 1971 року народження. Львівська обл.

Олег Мельничук, старшина, командир буксиру “Яни Капу”, 1995 року народження.

Михайло Власюк, старший матрос буксиру “Яни Капу”, 1984 року народження. Київ.

Віктор Безпальченко, старший матрос буксиру “Яни Капу”, 1987 року народження. Херсонська обл.

Володимир Терещенко, старший матрос буксиру “Яни Капу”, 1994 року народження.

Євгеній Семидоцький, матрос буксиру “Яни Капу”, 1998 року народження. Луганська обл.

Володимир Лісовий, капітан 3-го ранга буксиру “Яни Капу”, 1984 року народження. Севастополь.

Андрей Шевченко, мічман буксиру “Яни Капу”.

Володимир Варимез, старший матрос буксиру “Яни Капу”, 1992 року народження; він був першим заарештованим з поміж захоплених українських моряків після конфлікту в Керченській протоці. Одеська обл.

Сергій Чулиба, старшина буксиру “Яни Капу”, 1992 року народження. Херсонська обл.

Юрій Будзило, мічман буксиру “Яни Капу”, 1972 року народження. Одеса.

Василій Сорока — також був поранений.

Нагадаємо, 25 листопада у районі Керченської протоки стався російський збройний напад та захоплення українських військових катерів "Бердянськ", "Нікополь" та буксира "Яни Капу", які здійснювали морський перехід з порту Одеса до порту Маріуполь - з Чорного в Азовське море, також були поранені та захоплені у полон члени їхніх екіпажів. У МЗС висловили з приводу цього категоричний протест Російській Федерації, вказавши, що це є черговим актом збройної агресії РФ проти України.

28 листопада підконтрольний Кремлю Київський районний суд Сімферополя заарештував до 25 січня 2019 року всіх українських моряків, затриманих російськими прикордонниками у неділю біля Керченської протоки.

За останніми повідомленнями, частину захоплених у неділю біля Керченської протоки українських моряків вивезли з території окупованого Криму в московський слідчий ізолятор.

Проте, за словами уповноваженого Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової, офіційного підтвердження, що моряків вивезли з Криму до РФ, немає.