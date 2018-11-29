Украинские моряки, которых пленила РФ: имена и лица
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. В результате вооруженного нападения в Керченском проливе Россия захватила не только украинские военные катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу", но и пленила экипажи - моряков и двух сотрудников СБУ. УНН собрал информацию о тех, кто находился на борту судов, а также попытался разыскать их фото.
По информации из открытых источников и СМИ нам удалось узнать, что на борту катеров и буксира находились:
Роман Мокряк, лейтенант, командир МБАК "Бердянск", 1986 года рождения. Кировоградская обл.
Юрий Безъязычный, старший матрос МБАК "Бердянск", 1990 года рождения. Одесская обл.
Андрей Артеменко, старший матрос МБАК "Бердянск", 1994 года рождения. Один из раненых моряков. Кировоградская обл.
Андрей Эйдер, матрос МБАК "Бердянск", 1999 года рождения. Самый молодой член экипажа, один из раненых моряков, перенес операцию. В плен попал после 3 месяцев службы. Одесса.
Богдан Головаш, старший матрос МБАК "Бердянск", 1996 года рождения. Также был ранен во время инцидента. Полтавская обл.
Денис Гриценко, капитан 2-го ранга МБАК "Бердянск", 1984 года рождения. Николаев.
Андрей Драч, старший лейтенант, оперуполномоченный 7-го управления Главного управления военной контрразведки СБУ. Находился на МБАК "Никополь" во время инцидента.
Богдан Небелица, старший лейтенант, командир МБАК "Никополь", 1994 года рождения. Сумская обл.
Вячеслав Зинченко, старший матрос МБАК "Никополь", 1998 года рождения. Кишенев.
Сергей Цибзов, матрос МБАК "Никополь", 1997 года рождения. Хмельницкая обл.
Сергей Попов, капитан-лейтенант МБАК "Никополь", 1991 года рождения. Донецкая обл.
Владислав Костышин, старшина МБАК "Никополь", 1994 года рождения. Черкасская обл.
Андрей Оприско, старший матрос МБАК "Никополь", 1971 года рождения. Львовская обл.
Олег Мельничук, старшина, командир буксира "Яны Капу", 1995 года рождения.
Михаил Власюк, старший матрос буксира "Яны Капу", 1984 года рождения. Киев.
Виктор Безпальченко, старший матрос буксира "Яны Капу", 1987 года рождения. Херсонская обл.
Владимир Терещенко, старший матрос буксира "Яны Капу", 1994 года рождения.
Евгений Семидоцкий, матрос буксира "Яны Капу", 1998 года рождения. Луганская обл.
Владимир Лисовой, капитан 3-го ранга буксира "Яны Капу", 1984 года рождения. Севастополь.
Андрей Шевченко, мичман буксира "Яны Капу".
Владимир Варимез, старший матрос буксира "Яны Капу", 1992 года рождения; он был первым арестованным из числа захваченных украинских моряков после конфликта в Керченском проливе. Одесская обл.
Сергей Чулиба, старшина буксира "Яны Капу", 1992 года рождения. Херсонская обл.
Юрий Будзило, мичман буксира "Яны Капу", 1972 года рождения. Одесса.
Василий Сорока - также был ранен.
Напомним, 25 ноября в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь - из Черного в Азовское море, также были ранены и захвачены в плен члены их экипажей. В МИД выразили по этому поводу категорический протест Российской Федерации, указав, что это является очередным актом вооруженной агрессии РФ против Украины.
28 ноября подконтрольный Кремлю Киевский районный суд Симферополя арестовал до 25 января 2019 года всех украинских моряков, задержанных российскими пограничниками в воскресенье у Керченского пролива.
По последним сообщениям, часть захваченных в воскресенье у Керченского пролива украинских моряков вывезли с территории оккупированного Крыма в московский следственный изолятор.
Однако, по словам уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, официального подтверждения, что моряков вывезли из Крыма в РФ, нет.