Украинские моряки, которых пленила РФ: имена и лица

КИЕВ. 29 ноября. УНН. В результате вооруженного нападения в Керченском проливе Россия захватила не только украинские военные катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу", но и пленила экипажи - моряков и двух сотрудников СБУ. УНН собрал информацию о тех, кто находился на борту судов, а также попытался разыскать их фото.