Українські миротворці у Конго виконали термінову нічну медичну евакуацію
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. Нещодавно екіпаж вертольоту Мі8 зі складу 18 окремого вертолітного загону Місії ООН зі стабілізації у ДР Конго виконав термінову нічну медичну евакуацію з Калемі в Гому. Про це повідомляє УНН із посиланням на генеральний штаб ЗСУ.
“Український екіпаж під керівництвом командира екіпажу полковника Сергія Чорного виконав завдання за несприятливих погодних умов — в нічний час, в грозу при видимості близької до нуля”, — сказано у повідомленні.
У Генеральному штабі ЗСУ зазначили, що українські льотчики в черговий раз продемонстрували професіоналізм та майстерність у виконанні завдань, за що відмічені керівництвом Місії ООН зі стабілізації у ДР Конго.
Нагадаємо, українські миротворці в одинадцятий раз вирушили до Конго.