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Українські миротворці у Конго виконали термінову нічну медичну евакуацію

Українські миротворці у Конго виконали термінову нічну медичну евакуацію

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 грудня. УНН. Нещодавно екіпаж вертольоту Мі8 зі складу 18 окремого вертолітного загону Місії ООН зі стабілізації у ДР Конго виконав термінову нічну медичну евакуацію з Калемі в Гому. Про це повідомляє УНН із посиланням на генеральний штаб ЗСУ.

“Український екіпаж під керівництвом командира екіпажу полковника Сергія Чорного виконав завдання за несприятливих погодних умов — в нічний час, в грозу при видимості близької до нуля”, — сказано у повідомленні.

У Генеральному штабі ЗСУ зазначили, що українські льотчики в черговий раз продемонстрували професіоналізм та майстерність у виконанні завдань, за що відмічені керівництвом Місії ООН зі стабілізації у ДР Конго.

Нагадаємо, українські миротворці в одинадцятий раз вирушили до Конго.

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