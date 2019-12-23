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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 67197 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 79428 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 92676 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 90363 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
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5 марта, 13:05 • 89129 просмотра

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Украинские миротворцы в Конго выполнили срочную ночную медицинскую эвакуацию

Украинские миротворцы в Конго выполнили срочную ночную медицинскую эвакуацию

Киев  •  УНН

 • 10062 просмотра

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Недавно экипаж вертолета МИ-8 из состава 18 отдельного вертолетного отряда Миссии ООН по стабилизации в ДР Конго выполнил срочную ночную медицинскую эвакуацию из Калеми в Гому. Об этом сообщает УНН со ссылкой на генеральный штаб ВСУ.

"Украинский экипаж под руководством командира экипажа полковника Сергея Черного выполнил задание в неблагоприятных погодных условиях - в ночное время, в грозу при видимости близкой к нулю", - говорится в сообщении.

В Генеральном штабе ВСУ отметили, что украинские летчики в очередной раз продемонстрировали профессионализм и мастерство в выполнении заданий, за что отмеченные руководством Миссии ООН по стабилизации в ДР Конго.

Напомним, украинские миротворцы в одиннадцатый раз отправились в Конго.

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