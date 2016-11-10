Українські лікарі вчилися працювати у ситуаціях підвищеного ризику
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. У Києві для 24-х українських лікарів відбувся курс "Підтримка життя під час травми" за світовими стандартами медицини, передає кореспондент УНН.
За підтримки іноземних інструкторів, протягом тижня відбувалась підготовка українських лікарів за світовими стандартами до роботи з травмами. Метою курсу було підвищення якості медичної допомоги в ситуаціях підвищеного ризику.
"На початку ця програма була орієнтована на навчання конкретних лікарів, аби вони були компетентні в травмах. Український курс направлений на те, аби навчати абсолютно усіх лікарів, щоб потім в ході роботи вони могли орієнтуватись в базовій допомозі при травмах", - зазначив інструктор, хірург-травматолог з США Блейк Вандерлан.
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"Ми хочемо аби лікарі, середній персонал навчились надавати сучасну медичну допомогу впродовж перших двох годин після прибуття до лікарні. Подібні курси мають проходити неодноразово і не тільки сьогодні, а мають проходити по всій країні. І всі лікарі, які мають відношення до травм, мають час від часу проходити курси, покращувати свої знання і вміння", - розповів заступник міністра охорони здоров'я Олександр Лінчевський.
Під час курсу для лікарів було створено симуляцію реальних подій після вибуху. В таких умовах медики продемонстрували свої навички з порятунку людей в екстремальній ситуації, які здобули за тиждень навчань та підготовки.