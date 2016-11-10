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Украинские врачи учились работать в ситуациях повышенного риска

Украинские врачи учились работать в ситуациях повышенного риска

Киев • УНН

 • 10279 просмотра

КИЕВ. 10 ноября. УНН. В Киеве для 24-х украинских врачей состоялся курс "Поддержка жизни во время травмы" по мировым стандартам медицины, передает корреспондент УНН.

При поддержке иностранных инструкторов, в течение недели проходила подготовка украинских врачей по мировым стандартам по работе с травмами. Целью курса было повышение качества медицинской помощи в ситуациях повышенного риска.

"В начале эта программа была ориентирована на обучение конкретных врачей, чтобы они были компетентны в травмах. Украинский курс направлен на то, чтобы учить абсолютно всех врачей, чтобы потом в ходе работы они могли ориентироваться в базовой помощи при травмах", - отметил инструктор, хирург-травматолог из США Блейк Вандерлан.

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"Мы хотим, чтобы врачи, средний персонал научились оказывать современную медицинскую помощь в течение первых двух часов после прибытия в больницу. Подобные курсы должны проходить  неоднократно и не только сегодня, а должны проходить по всей стране. И все врачи, которые имеют отношение к травмам, должны время от времени проходить курсы, улучшать свои знания и умения ", - рассказал заместитель министра здравоохранения Александр Линчевский.

Во время курса для врачей была создана симуляцию реальных событий после взрыва. В таких условиях медики продемонстрировали свои навыки по спасению людей в экстремальной ситуации, которые получили за неделю тренировок и учений.

Украинские Национальные Новости

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