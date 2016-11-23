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Українські козацькі пісні можуть потрапити до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО

Київ • УНН

 • 22150 перегляди

КИЇВ. 23 листопада. УНН. Під час чергової сесії ЮНЕСКО 2 грудня українські козацькі пісні розглядатимуться для внесення до списку нематеріальної культурної спадщини. Про це на своїй сторінці у Facebook написав міністр культури України Євген Нищук, передає УНН.

Українські козацькі пісні можуть потрапити до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО

“2 грудня, на черговій сесії ЮНЕСКО в Аддис-Абебі наші українські козацькі пісні розглядатимуться для внесення до списку нематеріальної культурної спадщини”, — повідомив Є.Нищук.

Як повідомляв УНН, Є.Нищук вибачився за слова щодо “генетики” Донбасу.

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