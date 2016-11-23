Українські козацькі пісні можуть потрапити до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО

КИЇВ. 23 листопада. УНН. Під час чергової сесії ЮНЕСКО 2 грудня українські козацькі пісні розглядатимуться для внесення до списку нематеріальної культурної спадщини. Про це на своїй сторінці у Facebook написав міністр культури України Євген Нищук, передає УНН.