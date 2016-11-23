Украинские казацкие песни могут попасть в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Во время очередной сессии ЮНЕСКО 2 декабря украинские казацкие песни будут рассматриваться для внесения в список нематериального культурного наследия. Об этом на своей странице в Facebook написал министр культуры Украины Евгений Нищук, передает УНН.
"2 декабря, на очередной сессии ЮНЕСКО в Аддис-Абебе наши украинские казацкие песни будут рассматриваться для внесения в список нематериального культурного наследия", - сообщил Е.Нищук.
Как сообщал УНН, Е.Нищук извинился за слова относительно "генетики" Донбасса.