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Українські гімнастки кваліфікувалися до фіналів Кубку світу в Болгарії

Українські гімнастки кваліфікувалися до фіналів Кубку світу в Болгарії

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 квітня. УНН. У болгарській Софії завершилося багатоборство в рамках Кубку світу, а також кваліфікація в фінали в окремих видах у гімнасток, які виступають в індивідуальній і груповій першості. Про це інформує прес-служба ФГУ, передає УНН.

Дебютантка етапів Кубка світу, наша юна грація Влада Никольченко показала в багатоборстві підсумкове 7-е місце, а також кваліфікувалася до фіналів з булавами і стрічкою. У фіналі з обручем вона друга запасна.

Наша грація Алена Дьяченко допустила ряд помилок, які не дозволили їй зайняти високе місце в багатоборстві, однак все одно кваліфікувалася у фінал з булавами.

Українські гімнастки прекрасно впоралися з програмою з 5 обручами, але припустилися кількох помилок у вправі з м'ячами і скакалками. У підсумку, вони зайняли 6-е місце в багатоборстві і кваліфікувалися в обидва фінали.

Зауважимо, що вже сьогодні визначаться володарки нагород даного Кубку світу.

Нагадаємо, на етапі Гран-прі у французькому Тьє завершилися фінали в окремих та командних видах художньої гімнастики. Українські грації були представлені у всіх фіналах, за винятком фіналу з м’ячем, і показали високі результати.

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