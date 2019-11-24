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Українські гімнасти завоювали п'ять медалей на Кубку світу в Німеччині

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 листопада. УНН. Перші два дні змагань на Кубку світу зі спортивної гімнастики у німецькому Котбусі принесли Україні п’ять нагород, повідомляє УНН з посиланням на НОК України у Facebook.

Наш Олег Верняєв у стартовий день показав третій результат у вправах на коні виборов з тим “бронзу”.

На наступний день Верняєв підтвердив чемпіонський клас на брусах. Ігор Радівілов виграв опорний стрибок. Анастасія Бачинська здобула “золото” у вільних вправах.

Відзначимо, що Діана Варінська стала другою на колоді, завоювавши срібну нагороду.

Як повідомляв УНН, Радівілов став автором вибореної “бронзи” на чемпіонаті світу у Штутгарті.

Українські Національні Новини

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