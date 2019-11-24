Украинские гимнасты завоевали пять медалей на Кубке мира в Германии
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. Первые два дня соревнований на Кубке мира по спортивной гимнастике в немецком Котбусе принесли Украине пять наград, сообщает УНН со ссылкой на НОК Украины в Facebook.
Наш Олег Верняев в стартовый день показал третий результат в упражнениях на коне завоевал с тем “бронзу”.
На следующий день Верняев подтвердил чемпионский класс на брусьях. Игорь Радивилов выиграл опорный прыжок. Анастасия Бачинская завоевала “золото” в вольных упражнениях.
Отметим, что Диана Варинська стала второй на бревне, завоевав серебряную награду.
Как сообщал УНН, Радивилов стал автором добытые “бронзы” на чемпионате мира в Штутгарте.