Українські АЕС за добу виробили 245,47 млн квт-г електроенергії
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. Минулої доби, 4 квітня, станціями вироблено 245,47 млн кВт-г електроенергії. Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках АЕС у межах норми. Про це УНН повідомили у прес-службі “Енергоатому”.
Сьогодні, 5 квітня, на атомних станціях України в роботі 12 з 15 енергоблоків.
На енергоблоці №3 Запорізької АЕС 49-а доба середнього планового ремонту.
На енергоблоці №2 Рівненської АЕС 2-а доба середнього планового ремонту.
На енергоблоці №3 Южно-Української АЕС 4-а доба середнього планового ремонту.
Диспетчерські графіки генерації становлять: для ЗАЕС – 4660 МВт, РАЕС – 2390 МВт, ЮУАЕС – 1800 МВт, ХАЕС – 1720 МВт.
Балансове обмеження станом на 6:00 5 квітня 2017 року становить 610 МВт. З балансовими обмеженнями працювали: ЗАЕС-2 ‒ 75%, ЮУАЕС-2 ‒ 89%, ХАЕС-1 ‒ 75%.
Через балансове обмеження за минулу добу атомні станції України недовиробили 22,33 млн кВт-г електроенергії.
Як повідомляв УНН, енергоблок №2 Рівненської АЕС 4 квітня відключили для ремонту.