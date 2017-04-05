Украинские АЭС за сутки произвели 245,47 млн кВт-ч электроэнергии

Сегодня, 5 апреля, на атомных станциях Украины в работе 12 из 15 энергоблоков.

На энергоблоке №3 Запорожской АЭС 49-е сутки среднего планового ремонта.

На энергоблоке №2 Ривненской АЭС 2-е сутки среднего планового ремонта.

На энергоблоке №3 Южно-Украинской АЭС 4-е сутки среднего планового ремонта.

Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС - 4660 МВт, РАЭС - 2390 МВт, ЮУАЭС - 1800 МВт, ХАЭС - 1720 МВт.

Балансовое ограничения по состоянию на 6:00 5 апреля 2017 составляет 610 МВт. С балансовыми ограничениями работали: ЗАЭС-2 - 75%, ЮУАЭС-2 - 89%, ХАЭС-1 - 75%.

Через балансовое ограничение за минувшие сутки атомные станции Украины недовыработали 22,33 млн кВт-ч электроэнергии.

Как сообщал УНН, энергоблок №2 Ривненской АЭС 4 апреля отключили для ремонта.