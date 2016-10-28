Українські АЕС за добу виробили 235,28 млн кВт-г електроенергії
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Минулої доби, 27 жовтня, станціями вироблено 235,28 млн кВт-г електроенергії. Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках АЕС — у межах норми. Про це УНН повідомили в прес-службі Енергоатому.
Сьогодні, 28 жовтня, на атомних станціях України в роботі 11 з 15 енергоблоків.
На енергоблоці №6 Запорізької АЕС 39-а доба середнього планового ремонту.
На енергоблоці №2 Хмельницької АЕС 20-а доба середнього планового ремонту.
На енергоблоці №3 Рівненської АЕС 3-я доба капітального планового ремонту.
На енергоблоці №2 Запорізької АЕС проводиться поточний ремонт відповідно до узгодженої оперативної заявки з 24 жовтня по 30 жовтня 2016 року.
Диспетчерські графіки генерації становлять: для ЗАЕС — 4 020 МВт, РАЕС — 1 850 МВт, ЮУАЕС — 2 865 МВт, ХАЕС — 1 010 МВт.