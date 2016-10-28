Украинские АЭС за сутки произвели 235,28 млн. кВт-ч электроэнергии

Сегодня, 28 октября, на атомных станциях Украины в работе 11 из 15 энергоблоков.

На энергоблоке №6 Запорожской АЭС 39-е сутки среднего планового ремонта.

На энергоблоке №2 Хмельницкой АЭС 20-е сутки среднего планового ремонта.

На энергоблоке №3 Ровенской АЭС 3-и сутки капитального планового ремонта.

На энергоблоке №2 Запорожской АЭС проводится текущий ремонт в соответствии с согласованной оперативной заявки с 24 октября по 30 октября 2016 года.

Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС - 4 020 МВт, РАЭС - 1 850 МВт, ЮУАЭС - 2 865 МВт, ХАЭС - 1 010 МВт.