Українські АЕС за добу виробили 228,99 млн кВт-г електроенергії
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. АЕС України за добу 28 травня виробили 228,99 млн кВт-г електроенергії. Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках станцій перебуває у межах норми. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу "Енергоатому".
29 травня на атомних станціях України працюють 11 з 15 енергоблоків.
На енергоблоці №3 Запорізької АЕС триває 103-а доба середнього планового ремонту.
На енергоблоці №5 Запорізької АЕС - 20-а доба середнього планового ремонту.
На енергоблоці №3 Южно-Української АЕС - 58-а доба середнього планового ремонту.
Енергоблок №6 Запорізької АЕС 26 травня 2017 року о 16:03 відключено від енергомережі для усунення дефекту на імпульсній лінії головного циркуляційного насоса №4.
Диспетчерські графіки генерації становлять: для ЗАЕС – 2 880 МВт, РАЕС – 2 780 МВт, ЮУАЕС – 1 840 МВт, ХАЕС – 2 005 МВт.
Як повідомляв УНН 26 травня, АЕС України за добу виробили 240,48 млн кВт-г електроенергії.