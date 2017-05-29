Украинские АЭС за сутки произвели 228,99 млн кВт-ч электроэнергии
Киев • УНН
КИЕВ. 29 мая. УНН. АЭС Украины за сутки 28 мая выработали 228,99 млн кВт-ч электроэнергии. Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках станций находится в пределах нормы. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу "Энергоатома".
29 мая на атомных станциях Украины работают 11 из 15 энергоблоков.
На энергоблоке №3 Запорожской АЭС продолжаются 103-ьи сутки среднего планового ремонта.
На энергоблоке №5 Запорожской АЭС - 20-ые сутки среднего планового ремонта.
На энергоблоке №3 Южно-Украинской АЭС - 58-ые сутки среднего планового ремонта.
Энергоблок №6 Запорожской АЭС 26 мая 2017 года в 16:03 отключен от энергосети для устранения дефекта на импульсной линии главного циркуляционного насоса №4.
Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС - 2880 МВт, РАЭС - 2780 МВт, ЮУАЭС - 1 840 МВт, ХАЭС - 2005 МВт.
Как сообщал УНН 26 мая, АЭС Украины за сутки произвели 240,48 млн кВт-ч электроэнергии.