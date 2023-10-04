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Українська збірна з волейболу програла у третьому матчі олімпійського відбору

Українська збірна з волейболу програла у третьому матчі олімпійського відбору

Київ • УНН

 • 738724 перегляди

КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Українська збурна втратила одну позицію в таблиці кваліфікаційної групи, завершивши матч Італія — Україна з рахунком 3:0 (25:23, 25:16, 25:16) на користь італійців. Про це пише Суспільне. Спорт, передає УНН.

Деталі 

Збірна України з волейболу провела свій третій матч в олімпійському відборі серед чоловіків. Українці за підсумками трьох сетів поступилися Італії.

Стартувавши у кваліфікації з розгромної поразки від Куби (0:3), команда Угіса Крастіньша вже в другому турі переконливо здолала Іран (3:0). У проміжному заліку своєї групи українці піднялися на п'яте проміжне місце.

Третім суперником України у відборі став чинний чемпіон світу Італія. До зустрічі команда Фердінандо Де Джорджі підходила з максимальним доробком у шість очок після стартових двох перемог.

Хронологія матчу 

  • Україна відновила паритет вже за рахунку 22:22 під час першого сету. Але  італійці незабаром вийшли на сетболи та реалізували другий з них.

  • Вирішальну перевагу на користь фаворитів матчу створив блок, що приніс Італії одразу сім очок. Натомість українська збірна частіше вибивала суперника ударами з гри — 13:9 за цим показником.

  • У другому сеті Італія перехопила ініціативу вже за нічийного рахунку 11:11. Серія з п'яти результативних розіграшів поспіль забезпечила команді Де Джорджі комфортну перевагу, з якою вони "закривали" партію — 25:16.

  • У вирішальній партії італійці почали нарощувати перевагу на екваторі сету. На матчболи суперник України виходив уже за рахунку 24:16, завершивши поєдинок ударом навиліт — 3:0.

  • Італія врешті перевершила Україну за всіма статистичними показниками з найбільш відчутною різницею в ейсах (9:2). В складі "синьо-жовтих" найкращу результативність — 11 очок — продемонстрував догравальник Тимофій Полуян.

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Нагадаємо

У суботу, 23 вересня, жіноча збірна України з волейболу провела 6-й матч у рамках кваліфікації на Олімпійські ігри-2024. Українки обіграли Чехію – 3:1. Це була перша перемога української збірної на цьому турнірі.

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